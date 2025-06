Meteo Napoli il caldo non molla la presa | le previsioni

Il caldo non dà tregua a Napoli: le previsioni meteo di oggi, giovedì 26 giugno, segnalano temperature fino a 35°C, con cieli sereni e un sole splendente che batte incessante sulla città. Un clima rovente che invita tutti ad adottare le dovute precauzioni per affrontare al meglio questa calda giornata estiva. Prepariamoci a vivere un’altra giornata all’insegna del sole e del calore intenso, tipici di questa stagione mediterranea.

Le ultime previsioni meteo Napoli segnalano un aumento delle temperature, che toccheranno punte di 35°C nella giornata di oggi, giovedì 26 giugno. Secondo le ultime previsioni meteo Napoli riportate dal sito ilmeteo.it, oggi nel capoluogo campano sarà una giornata prevalentemente calda con cielo sereno, min 22°C, max 35°C. In particolare avremo ampio soleggiamento e caldo . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Meteo Napoli, il caldo non molla la presa: le previsioni

In questa notizia si parla di: meteo - napoli - previsioni - caldo

