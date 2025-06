Meteo impennata di caldo record | domani 13 città con bollino rosso Reggio Calabria con bollino arancione

L'Italia si prepara a vivere un'ondata di caldo record, con temperature in forte aumento e punte fino a 40°C in molte regioni. Domani, 13 città saranno colpite da bollino rosso, simbolo di massima allerta, mentre Reggio Calabria si distingue con il bollino arancione. Le temperature torride stanno già costringendo a sospendere diverse attività, evidenziando quanto questa ondata di calore sia una sfida senza precedenti per il nostro Paese.

Caldo ad oltranza in tutta Italia. Le temperature, secondo le ultime previsioni, continueranno infatti a salire, con una impennata nei prossimi giorni fino a toccare i 40 gradi in varie località. Per domani il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore indica ben 13 città con bollino rosso. Temperature roventi che stanno imponendo, come in Sicilia, lo stop a varie attività in alcuni.

Impennata di caldo, domani 13 città bollino rosso e 10 arancione. A Messina "solo" giallo - L'Italia si prepara a vivere un'ondata di calore senza precedenti: domani, 13 città saranno segnate con il bollino rosso, più del doppio rispetto a oggi, mentre solo Messina si gode un colore giallo.

