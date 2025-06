Metalmeccanici in tangenziale? Ci sono norme

In un contesto di forte tensione tra diritto di sciopero e necessità di ordine pubblico, il prefetto Enrico Ricci ribadisce l'importanza di rispettare le norme vigenti, sottolineando che ogni decisione spetta alle autorità giudiziarie. La delicatezza di queste situazioni richiede equilibrio e rispetto delle regole, garantendo che le proteste si svolgano senza compromettere la sicurezza di tutti. La sfida è trovare il giusto margine tra libertà e tutela collettiva.

"Nessuno mette in dubbio il diritto di sciopero, nessuno vuole porre limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero, tanto più quando si tratta di vertenze sindacali importanti. Al tempo stesso ci sono delle norme che dobbiamo tenere presenti. Dopodiché in questo caso, come in tutti gli altri casi, la valutazione è rimessa alla deliberazione dell’autorità giudiziaria". Il prefetto Enrico Ricci, a margine della presentazione del rinnovo della convenzione tra il ministero dell’Interno e la Regione sul fronte della collaborazione tra l’agenzia regionale di protezione civile e la direzione regionale dei Vigili del Fuoco, ha replicato a chi gli chiedeva un commento sui fatti del 20 giugno quando 10mila metalmeccanici hanno manifestato per il rinnovo del contratto entrando in tangenziale a Bologna rischiando di essere denunciati alla luce delle misure del nuovo decreto Sicurezza che prefigura il reato di ’ blocco stradale ’ per cui si rischiano fino a due anni di carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it