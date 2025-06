Mestre operaio di 19 anni cade da un’impalcatura e viene abbandonato alla fermata del bus

Una giovane vita di soli 19 anni rischia di essere stravolta da un brutto incidente sul lavoro. A Mestre, un operaio marocchino è caduto da un'impalcatura e, lasciato ferito alla fermata del bus senza assistenza, ha attirato l'attenzione dei passanti preoccupati. Questa vicenda solleva interrogativi sulla cura e la tutela dei lavoratori, e ci ricorda quanto sia fondamentale intervenire prontamente in casi come questi.

È caduto da un’impalcatura mentre lavorava poi è stato abbandonato, ferito, alla fermata del bus, senza che nessuno chiamasse i soccorsi. È accaduto a Mestre a un operaio 19enne di origini marocchine, trovato da alcuni passanti accasciato sulla panchina della fermata Marzenego di via Castellana. Il ragazzo è stato poi portato in ospedale con lesioni gravi, ma non è in pericolo di vita. E’ accaduto ieri mattina quando al 118 era arrivata una chiamata che chiedeva l’intervento per un ragazzo caduto da un’impalcatura in un cantiere a Mira. Dopo pochi minuti una seconda telefonata: “Falso allarme, non si è fatto nulla”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it