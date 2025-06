Messi spunta un video mai visto | lui palleggia il pubblico inneggia a Maradona

Messi sorprende il mondo con un video inaspettato, risalente al 1996, che mostra le sue incredibili doti di palleggio fin da giovane. Il video, appena diventato virale, cattura l'attenzione del pubblico che inneggia a Maradona, mentre il futuro campione incanta con colpi da fuoriclasse. Una testimonianza straordinaria della precoce genialità di Messi che conferma ancora una volta perché è considerato uno dei più grandi di sempre. Questo footage dimostra che il talento nasce, cresce e si manifesta in ogni epoca.

I gol e i colpi da fenomeno di Messi sono ormai noti a tutti. Eppure di tanto in tanto spuntano dal nulla delle immagini mai viste prima, che dimostrano una volta ancora la grandezza di questo campione. È il caso di questo video registrato nel 1996 e diventato virale solo in questi giorni. Dopo aver vinto un torneo in Perù, la squadra del Newell's Old Boys della classe 1987 scende in campo nell'intervallo di una partita della prima squadra e a dare spettacolo è proprio "la Pulce", che mette in scena una serie di palleggi che lasciano intravedere tutto il suo talento. Il pubblico argentino rimane senza parole e addirittura inneggia a Maradona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it