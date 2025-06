Messi è ancora il re anche se non gliene frega niente Paìs

Nonostante il passare degli anni e le sfide del calcio moderno, Leo Messi si conferma ancora una volta il re indiscusso del pallone. La sua abilità, la sua passione e il suo talento sono eterni, come dimostra il recente Mondiale per club. In un mondo che corre veloce e cambia spesso, Messi rimane un punto fermo di eccellenza e ispirazione. Perché, alla fine, alcuni miti sono destinati a durare nel tempo.

"Ciò che sembra nuovo oggi diventa obsoleto la mattina dopo, e persino le figurine sembrano diventare grigie non appena le tiriamo fuori dalla confezione originale per esporle alla durezza dell'album: tutto sembra destinato a essere dimenticato prima o poi, ma no. Leo Messi è ancora il miglior calciatore del pianeta ". El Paìs scrive ciò che tutti sappiamo, perché il Mondiale per club questo ribadisce. "Lo era 20 anni fa, e lo rimarrà nell'estate del 2025, anche se trascorre i suoi inverni giocando contro avversari casuali di cui nessuno sa con certezza se stiano per andarsene o debbano ancora arrivare".