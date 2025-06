Messa per il beato Longhin | dal Vescovo Tomasi un nuovo appello per la pace

Questa mattina, nella maestosa cattedrale di Treviso, si è svolta una toccante celebrazione eucaristica in memoria del Beato Andrea Giacinto Longhin, un faro di fede e dedizione. Presieduta dal vescovo mons. Michele Tomasi e concelebrata da figure di spicco della diocesi, la messa ha rappresentato anche un potente appello per la pace, invitando tutti a unirsi nella preghiera e nel cammino verso un mondo più giusto e solidale.

Celebrazione eucaristica nella memoria del beato Andrea Giacinto Longhin, vescovo di Treviso dal 1904 al 1936, questa mattina, 26 giugno, in cattedrale. La messa è stata presieduta dal vescovo, mons. Michele Tomasi, e concelebrata dal vicario generale, mons. Mauro Motterilini, dal parroco di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: vescovo - messa - beato - longhin

Alluvione due anni dopo, il vescovo Corazza celebra la messa solenne al seminario colpito dalla piena - Due anni dopo la tragica alluvione che colpì Forlì, il vescovo Livio Corazza ha celebrato una messa solenne al seminario vescovile di via Lunga 43, uno dei luoghi maggiormente devastati dalla piena.

Messa per il beato Longhin: dal Vescovo Tomasi un nuovo appello per la pace; Il beato Longhin, vescovo dell'essenzialità e servitore appassionato del suo popolo; Con il beato Longhin alla ricerca di vie nuove per vivere la fedeltà al Vangelo.

Vescovi e cardinali per il Beato Angelo - la Nazione - Vescovi e cardinali per il Beato Angelo Gualdo Tadino: le celebrazioni in Cattedrale. Si legge su lanazione.it

Una messa in memoria del Beato Rivi. E il comitato regala due libri al vescovo - MSN - 30 nella Basilica della Ghiara; la celebrazione sarà accompagnata dai canti del coro Dulcis Christe e sarà preceduta, alle 18, dalla ... Lo riporta msn.com