Merz | Sostengo la Presidente Commissione europea e gli sforzi per accordi con Usa sui dazi

Friedrich Merz esprime il suo forte sostegno alla Presidente della Commissione europea nei delicati sforzi per rafforzare la competitività e accelerare gli accordi commerciali con gli Stati Uniti. Un passo strategico che potrebbe aprire nuove prospettive di crescita e collaborazione transatlantica. In un quadro internazionale complesso, l’unità e la determinazione di leader come Merz sono essenziali per affrontare le sfide economiche globali.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 giugno 2025 “Sostengo la Presidente della Commissione europea nel compiere progressi nei suoi sforzi per la competitività. Sostengo inoltre la Commissione europea in tutti i suoi sforzi per raggiungere rapidamente un accordo commerciale con gli Stati Uniti”. Così il cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine del Consiglio europeo Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Merz: Sostengo la Presidente Commissione europea e gli sforzi per accordi con Usa sui dazi

