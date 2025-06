Merz | Sostengo la Presidente Commissione europea e gli sforzi per accordi con Usa sui dazi – Il video

Friedrich Merz esprime il suo sostegno deciso alla Presidente della Commissione europea negli sforzi per rafforzare la competitività e raggiungere un rapido accordo commerciale con gli Stati Uniti. In un momento cruciale, la collaborazione tra Europa e USA potrebbe segnare una svolta significativa nel panorama economico globale. La volontà di dialogo e cooperazione emerge come chiave per affrontare le sfide odierne, aprendo nuove opportunità per entrambe le parti.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 giugno 2025 “Sostengo la Presidente della Commissione europea nel compiere progressi nei suoi sforzi per la competitività. Sostengo inoltre la Commissione europea in tutti i suoi sforzi per raggiungere rapidamente un accordo commerciale con gli Stati Uniti”. Così il cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine del Consiglio europeo Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

