Il cancelliere tedesco ha sottolineato l'importanza di concludere rapidamente un accordo sui dazi con gli Stati Uniti, evidenziando la disponibilità dell'Unione Europea a agire autonomamente nel caso in cui le trattative non vadano a buon fine. L'obiettivo è evitare tensioni commerciali prolungate e garantire stabilità economica, ma il messaggio chiaro è che l'Europa è pronta a difendersi e a tutelare i propri interessi. La partita è ancora aperta, e il tempo stringe.

"Abbiamo parlato ampiamente del tema dei dazi e dell' America. Abbiamo incoraggiato la presidente della Commissione a raggiungere rapidamente un accordo, un'intesa con gli americani, nelle meno di due settimane disponibili. Tuttavia, se non si raggiunge un accordo con l'America, se non si raggiunge un accordo sui dazi, l' Unione europea è pronta e in grado di adottare autonomamente misure appropriate". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz parlando alla stampa al termine del summit Ue a Bruxelles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Merz, chiudere rapidamente accordo su dazi con Usa

