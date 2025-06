Merci pericolose dal 1° luglio si cambia | entra in vigore il nuovo Adr 2025

Dal 1° luglio 2025, il settore del trasporto merci pericolose si prepara a una svolta cruciale con l’entrata in vigore della revisione biennale dell’ADR 2025. Questa modifica rappresenta un passo importante per autotrasportatori, produttori e imprese, che devono aggiornare le proprie pratiche per garantire sicurezza e conformità. Scopriamo insieme quali sono le principali novità introdotte e come affrontarle al meglio per rimanere sempre un passo avanti.

Translate postTrasporto merci pericolose Dal #1luglio 2025 entra ufficialmente in vigore anche in Italia la revisione biennale dell’Accordo ADR 2025. Webinar di approfondimento, in collaborazione con la Polizia Stradale del Veneto. ? Sabato # Vai su X

Trasporto merci pericolose su strada: aggiornamento ADR 2021 - Il primo gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo ADR 2021 per il trasporto internazionale stradale di merci pericolose. Come scrive insic.it

Trasporto merci pericolose: nuove regole da Giugno - PMI.it - misure di sicurezza per merci pericolose imbarcate su veicoli stradali, ... Si legge su pmi.it