Mercato Roma | Angeliño tentato dall' Atletico Madrid Kumbulla vuole convincere Gasperini

La corsa al mercato romanista si infiamma: Angeli241o, tentato dall’Atletico Madrid, e Kumbulla che lavora con Gasperini, sono al centro di un’asta invisibile ma decisiva. Con il club giallorosso sotto pressione per rispetto del Fair Play Finanziario, le strategie di cessione si intensificano, e gli spagnoli sembrano pronti a sconvolgere le carte in tavola. La sfida si fa sempre più emozionante: chi sbloccherà il futuro della Roma?

Roma 26 giugno 2025 - La Roma deve rientrare economicamente entro la fine del mese di giugno per rispettare le regole imposte dalla Uefa per il Fair Play Finanziario e va a caccia del miglior offerente. Nelle ultime giornate il sacrificabile sembrava poter essere Evan N'Dicka, la cui valutazione è alta ma l'interesse generato dalle squadre di Premier League e del Real Madrid potevano giocare in favore dei capitolini. Dalla Spagna però rimbalzano altre voci ed ecco come la pedina sacrificabile iniziale potrebbe tornare in cima alla lista partenti nell'ennesimo incrocio di mercato di questa sessione estiva alle porte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net