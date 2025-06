Mercato Napoli pista a sorpresa per l’attacco | lo porta l’agente di De Bruyne

Il Napoli non si ferma e sorprende tutti: a scatenare il mercato azzurro è l'agente di De Bruyne, che ha messo nel mirino un altro grande talento belga. Dopo aver festeggiato il quarto Scudetto, i partenopei sono pronti a rinforzarsi ulteriormente, puntando a consolidare la squadra con acquisti di altissimo livello. Con questa mossa inaspettata, il club apre nuove prospettive per la prossima stagione, dimostrando che la fame di successi non si spegne mai.

Gli azzurri sono sempre più scatenati sul mercato, nel mirino il gioiello belga: l'ha proposto il procuratore del nuovo acquisto Dopo aver archiviato con entusiasmo il quarto Scudetto, il Napoli non ha perso tempo e si è gettato a capofitto nel mercato. Le operazioni sono iniziate col botto: Kevin De Bruyne si è unito al progetto azzurro. Insieme a lui è arrivato anche Marianucci, giovane prospetto già molto stimato da Antonio Conte. Con l'allenatore salentino in panchina e il direttore sportivo Giovanni Manna a coordinare le trattative, il Napoli sta provando a ridisegnare la squadra con personalità, talento ed esperienza.

