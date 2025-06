Mercato Napoli | il Borsino ad un mese dallo scudetto…

Il Napoli si conferma protagonista indiscusso del mercato, muovendosi con rapidità e strategia a un mese dalla conquista dello scudetto. Sfruttando la finestra internazionale del mondiale per club, i partenopei hanno già blindato i colpi Marianucci e De Bruyne, ma il loro obiettivo è ambizioso: rafforzare l’organico in vista di una stagione ricca di sfide. Le intenzioni di Manna puntano a un Napoli competitivo e pronto, già per il ritiro di Dimaro, a fare la differenza.

