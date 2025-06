Mercato Milan Marchetti | Maignan Chelsea pronto a tornare alla carica

Il mercato in fermento del Milan si anima con l’ipotesi di un ritorno del Chelsea all’assalto di Mike Maignan. Luca Marchetti, noto giornalista sportivo, svela come i londinesi siano pronti a riaccendere le offerte per il portiere rossonero, considerato tra i migliori al mondo. L’attenzione ora si concentra sui prossimi giorni, quando potrebbe scattare una nuova sfida di mercato tra Milan e Chelsea.

Luca Marchetti, giornalista sportivo, ritiene che il Chelsea possa riprovarci con Mike Maignan, portiere del Milan, nei prossimi giorni.

