Mercato Lazio bloccato Mattei | Nodi venuti al pettine Sarri accetterà ancora di essere ingannato? Non poteva immaginare che…

Il mercato estivo del Lazio è improvvisamente in stallo, con la Covisoc che ha bloccato le operazioni a causa di limiti finanziari superati. I nodi venuti al pettine rivelano le difficoltà e le tensioni interne, lasciando Sarri e la società a dover affrontare una situazione complessa e inaspettata. Una sfida che potrebbe mettere alla prova la tenuta del progetto biancoceleste e il futuro della squadra.

Nella giornata odierna è giunta una brutta notizia in casa Lazio, ovvero quella che la Covisoc ha bloccato il mercato estivo perchè sono stati superati i limiti imposti dall’Uefa con tre paletti che non sono stati rispettati: l’indice di liquidità, l’indebitamento e il costo del lavoro allargato, con la cifra da coprire ammonterebbe a circa . L'articolo Mercato Lazio bloccato, Mattei: “Nodi venuti al pettine. Sarri accetterà ancora di essere ingannato? Non poteva immaginare che.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Sarri e la sua frecciata a Mourinho: “Noi non abbiamo speso, ma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

