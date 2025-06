Mercato Juventus il grande colpo si avvicina | possibile fumata bianca tra il Manchester City e l’ottavo di finale del Mondiale per Club! Rivelazione

Il mercato Juventus si infiamma con importanti novità: un possibile colpo da star sta per concretizzarsi, mentre si avvicina la svolta tra Manchester City e l’ottavo di finale del Mondiale per Club. La notizia più calda riguarda Jonathan David, con trattative serrate e un’intesa di massima già raggiunta. La Juventus è pronta a svelare il suo grande obiettivo, alimentando speranze e attese in vista di una sessione di mercato decisiva.

Mercato Juventus, fumata bianca per gli ottavi del Mondiale per Club? Rivelazione sul grande obiettivo in entrata. Ultimissime. La Gazzetta dello Sport ha fornito un importante aggiornamento di mercato Juventus che riguarda l’obiettivo Jonathan David. In queste ore Comolli continua a lavorare dalla Florida con gli agenti del calciatore, che ha già dato massima apertura ai bianconeri. Già trovata l’intesa su stipendio ( 6 milioni di euro annui ) e premio d’entrata, si lavora a oltranza per limare le commissioni. L’attesa fumata bianca potrebbe arrivare tra il post Manchester City e l’ottavo di finale del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, il grande colpo si avvicina: possibile fumata bianca tra il Manchester City e l’ottavo di finale del Mondiale per Club! Rivelazione

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

Igli #Tare ha fretta di ridisegnare il centrocampo del suo #Milan con altri due colpi! Lo scatto per #Ricci può portare alla fumata bianca, ma alle cifre "da Milan". In questo senso, come appreso da Calciomercato.it, arrivano conferme

Calciomercato Sassuolo, Rugani obiettivo concreto. Cosa bisogna fare per arrivare alla fumata bianca con la Juve?

Juventus, doppio colpo per l’attacco: si accelera su due fronti - La Juventus vuole consegnare due nuovi titolari a Tudor prima del Mondiale: trattative avanzate per David e Sancho. Riporta ilcorrieredelpallone.it

Calciomercato Sassuolo, Rugani obiettivo concreto. Cosa bisogna fare per arrivare alla fumata bianca con la Juve? - La situazione della trattativa Il Calciomercato Sassuolo inizia a prendere forma e guarda con decisione all’esperienza e all ... Scrive calcionews24.com