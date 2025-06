Mercato Juve doppio colpo in difesa dalla Spagna? L’indiscrezione non lascia dubbi | uno è un classe 2005 molto promettente

Il mercato della Juventus si infiamma con voci di un possibile doppio colpo in difesa proveniente dalla Spagna, generando grande entusiasmo tra i tifosi. Tra i nomi che circolano spicca quello di Gasiorowsk, giovane talento del Valencia nato nel 2005, considerato molto promettente. Una mossa strategica che potrebbe rafforzare la linea difensiva bianconera e aprire nuovi scenari per il futuro. La situazione resta in fase di sviluppo, ma l'attenzione è tutta rivolta a questa suggestiva possibilità .

Mercato Juve, doppio colpo in difesa dalla Spagna? Tutti gli aggiornamenti sulle possibili mosse del club. Nuovi nomi per il mercato Juve direttamente dalla Spagna. Dopo a quello di Boyomo dell'Osasuna spunta quello di Gasiorowsk. Secondo quanto riportato da Plaza Deportiva, il giovane difensore del Valencia avrebbe attirato l'attenzione della Juventus e del Lipsia, ma al momento il club spagnolo non apre alla cessione. Il Valencia continua a credere nel potenziale del classe 2005 e punta tutto su un possibile rinnovo di contratto, anche se la trattativa non si prospetta semplice.

Calciomercato Juve, dalla Spagna infiammano le mosse dei bianconeri: due nuovi obiettivi nel mirino. C’è anche un ex giocatore della Serie A: la novità - Il calciomercato della Juventus si infiamma grazie alle notizie che arrivano dalla Spagna. I bianconeri puntano su due nuovi obiettivi, tra cui figura un ex giocatore della Serie A.

