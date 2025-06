Mercato Inter Bonny entro domenica e poi l’assalto a Hojlund | definito il piano d’azione per l’attacco

Il mercato Inter si infiamma: Bonny, ormai imminente, potrebbe vestire la maglia nerazzurra entro domenica, mentre il club prepara l’assalto a Hojlund. Con trattative avanzate e un’intesa di 25 milioni con il Parma, l’Inter si concentra su dettagli e bonus, svelando il piano d’azione per rafforzare l’attacco nella prossima stagione. La strategia nerazzurra si fa sempre più chiara e ambiziosa: restate sintonizzati per scoprire i prossimi sviluppi.

Il mercato Inter entra nel vivo: Bonny è sempre più vicino alla maglia nerazzurra. La trattativa con il Parma è ormai alle battute finali, con un'intesa raggiunta sulla valutazione complessiva di 25 milioni di euro. Restano da definire solo i dettagli su parte fissa e bonus, ma l'Inter punta a chiudere entro domenica. Il giovane attaccante scalpita per approdare a Milano, dove Chivu lo attende con entusiasmo. Ma il mercato Inter non si ferma a Bonny. Il nome caldo in attacco è anche quello di Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United.

