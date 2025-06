mercato fortitudo ufficiale anumba

La Fortitudo Bologna torna a sorridere con l’arrivo di Simon Anumba, il nuovo volto che infiammerà il parquet. Dopo una breve attesa, la squadra si rafforza con un talento versatile, pronto a portare energia, atletismo e grinta in ogni partita. Con questa ufficializzazione, il roster si impreziosisce ulteriormente, promettendo emozioni e grandi sfide. Restate sintonizzati: nelle prossime settimane, altri colpi potrebbero rendere questa stagione indimenticabile.

Bologna, 26 giugno - Qualche giorno di attesa in più, ma alla fine ecco l'ufficializzazione, Simon Anumba è un nuovo giocatore della Fortitudo. L'ala piccola, ma all'occorrenza anche grande, è infatti il quarto giocatore ufficializzato dalla Effe, che nei prossimi giorni dovrebbe fare altrettanto anche con la guardia Vincenzo Guaiana e alla Effe porterà energia, atletismo e tanta grinta. Nato a Reggio Emilia il 28 agosto 1996, ala di 194 cm, Anumba è cresciuto nel vivaio della Reggiana. Alle sue spalle un’esperienza diciottenne in Inghilterra insieme alla sua famiglia e dopo 3 stagioni trascorse all’estero, il ritorno in Italia, giocando in serie B a Battipaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net