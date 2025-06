Mercato bloccato Lazio parla la società | Nessun motivo di preoccupazione

In un mercato finora in stand-by, la Lazio cerca di rassicurare i suoi tifosi: nessun motivo di preoccupazione, afferma la società biancoceleste attraverso un comunicato ufficiale. Dopo voci di crisi e timori di blocco finanziario, il club di Claudio Lotito vuole trasmettere tranquillità e fiducia, sottolineando la solidità delle sue fondamenta. C’è ancora tanto da scoprire, ma una cosa è certa: la Lazio è pronta a ripartire con determinazione.

La società biancoceleste si espone sulla situazione finanziaria del club, con un comunicato ufficiale, dopo le voci emerse circa il mercato bloccato della Lazio. LA SITUAZIONE – Nelle scorse ore un’indiscrezione particolarmente preoccupante per le sorti del club di Claudio Lotito ha gettato nel caos l’ambiente biancoceleste. Con le trattative estive alle porte, e col nome di Nicolò Rovella fortemente accostato all’Inter, è trapelato che il mercato in entrata della Lazio risulti bloccato per via di problematiche finanziarie. Una delle soluzioni, per riuscire a rispettare i criteri per l’iscrizione al campionato e per i tesseramenti, sarebbe proprio quella di cedere alcuni giocatori. 🔗 Leggi su Inter-news.it