Mercato Barcellona vicino a Nico Williams | ma come può permetterselo? | VIDEO

Il Barcellona sta per sorprendere il calcio internazionale con l'acquisto di Nico Williams dall'Athletic Bilbao, un colpo che rinforzerebbe una squadra già stellare. Ma come può il club catalano permetterselo, considerando i limiti imposti dal Fair Play finanziario della Liga? Tra strategie innovative e scelte oculate, analizziamo come il Barça possa realizzare questo sogno senza superare i vincoli economici. Scopriamolo insieme nel video di 'GazzettaTV'.

Il Barcellona sta per piazzare il colpo Nico Williams dall'Athletic Bilbao in questo mercato estivo: come può farlo con i limiti finanziari?. Il Barcellona vuole aggiungere Nico Williams a Lamine Yamal e al resto della squadra vincitrice della Liga e fermata dall'Inter in semifinale di Champions League in questo mercato estivo: ma come la mettiamo con il rigido tetto salariale imposto dal Fair Play finanziario della Liga? Il video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato, Barcellona vicino a Nico Williams: ma come può permetterselo? | VIDEO

Il terzino dice no al rinnovo: è sfida di mercato tra Milan e Barcellona

Nico Williams, il Bilbao pronto alla battaglia legale col Barcellona: "non possono permetterselo" Lo rivela Cadena Ser. Secondo il Bilbao, il Barça violerebbe le regole pagando la clausola di 60 milioni. Il club ha chiesto alle autorità di bloccare l'operazione

