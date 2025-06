Mercati tra dazi e geopolitica regna l’incertezza | ecco come muoversi

In un panorama di crescente incertezza, tra dazi pressanti e tensioni geopolitiche in Medio Oriente, i mercati finanziari vivono momenti di forte oscillazione. La mancanza di accordi chiari tra Stati Uniti e Cina, le trattative in stallo con l’UE e le tensioni con il Giappone alimentano attese di volatilità e rallentamenti. Ecco come muoversi in un contesto così complesso per proteggere i propri investimenti e cogliere le opportunità emergenti.

Regna un quadro di generale incertezza sui mercati finanziari, fortemente condizionato dall’andamento delle trattative sui dazi e dal rischio geopolitico crescente in Medio Oriente. La mancanza di un’intesa chiara tra Stati Uniti e Cina, la trattativa in stallo con l’Unione Europea e le incertezze nei rapporti con il Giappone, lasciano i mercati in attesa, influenzando negativamente i listini azionari e portando a una leggera flessione dei tassi di interesse, in particolare in Europa. Il rischio di escalation nel conflitto tra Israele e Iran, con possibili impatti sulle infrastrutture petrolifere, aggiunge un ulteriore livello di preoccupazione, accentuando la volatilitĂ e spingendo gli investitori a un atteggiamento piĂą prudente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mercati, tra dazi e geopolitica regna l’incertezza: ecco come muoversi

