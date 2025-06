Menu della cena di matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez | tra le portate spiccano le seppioline da €260 euro al kg spesi oltre €1000 per invitato

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez promette di essere un evento da sogno, tra dettagli esclusivi e un menù da record. Tra le portate di lusso, spiccano le seppioline da 8.364.260 euro al kg e una spesa complessiva che supera gli 83 milioni di euro per invitato. La rinomata pasticceria Rosa Salva curerà le delizie dolci come zaleti e bussolai per le gift box. Un matrimonio che farà parlare di sé a lungo...

Sarà la pasticceria Rosa Salva ad occuparsi di zaleti e bussolai da inserire nelle gift box per gli invitati Tutto pronto per il matrimonio più chiacchierato dell'anno, quello tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez i quali pronunceranno il fatidico "sì" a Venezia davanti ai loro 200 invitati. Si sti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Menu della cena di matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: tra le portate spiccano le seppioline da €260 euro al kg, spesi oltre €1000 per invitato

