Mentre la Francia conta le punture Berlino chiude i rubinetti alle ONG

mentre la Francia conta le punture, Berlino chiude i rubinetti alle ONG. Roma osserva con attenzione questa evolve-za che rischia di ridisegnare il volto dell’Europa occidentale, tra crisi identitaria e nuove sfide politiche. Dalla Francia alla Germania, qualcosa sta cambiando: un segnale di un continente in fermento che non può più ignorare le proprie contraddizioni. In questo scenario, la “Fête de la Musique” si trasforma da celebrazione a simbolo di un’Europa alle prese con il suo nuovo paradigma.

Roma, 26 giu – Le cronache recenti provenienti da Francia e Germania offrono un quadro sempre più nitido della crisi profonda in cui versa l’Europa occidentale, schiacciata tra l’insicurezza dilagante, il fallimento del multiculturalismo e il lento ma inevitabile risveglio politico di chi non è più disposto a tollerare l’ipocrisia dell’accoglienza a senso unico. Dalla Francia alla Germania, qualcosa cambia. In Francia, la “ Fête de la Musique “, celebrata ogni 21 giugno, si è trasformata ancora una volta in un inferno di violenze e aggressioni. A Nantes, la notte della festa ha registrato uno stupro, tentativi di violenza sessuale e decine di persone punte misteriosamente con siringhe, in un clima di totale anarchia. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Mentre la Francia conta le “punture”, Berlino chiude i rubinetti alle ONG

