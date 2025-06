Mentana lascia La7? Il retroscena clamoroso | Non voglio mai più vederlo Con chi ce l’ha

Enrico Mentana lascia La7 in un clima di tensione e retroscena sorprendenti. Dopo le polemiche dello scorso anno sulla gestione del TG, ora il direttore si sarebbe sentito frustrato dalla presenza costante di alcuni ospiti, arrivando a decidere di abbandonare la rete. Una mossa che scuote il mondo dell'informazione, lasciando tutti con il fiato sospeso e ansiosi di scoprire come evolverà questa vicenda.

Lo scorso anno era stata Lilli Gruber a lamentarsi pubblicamente degli sforamenti del TG La7, guidato da Enrico Mentana, che troppo spesso le sottraeva minuti preziosi in apertura di Otto e Mezzo. Oggi, secondo quanto riportato da Lo Spiffero, la dinamica si sarebbe ribaltata. Il direttore del notiziario serale della rete, noto per il suo approccio diretto e senza filtri, si sarebbe detto indispettito per la presenza fissa in trasmissione di Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano. Leggi anche: “È il momento di staccare”: l’annuncio di Mentana scuote LA7. Cosa succede A far esplodere la tensione sarebbe stata una vignetta pubblicata sul quotidiano diretto da Travaglio, firmata da Riccardo Mannelli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it