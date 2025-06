mengo il cast completo con oltre 50 artisti

si prepara ad emozionare ancora una volta, portando sul palco star internazionali e talenti emergenti, in un mix di musica, energia e divertimento. Il MEN/GO MUSIC FEST 2025 promette di essere un’esperienza imperdibile per tutti gli amanti della buona musica. Pronti a vivere sette giorni di pura magia?

ARezzo, 26 giugno 2025 – Manca sempre meno a MENGO MUSIC FEST, il festival che da 21 anni anima l’estate ad Arezzo ed è diventato un punto di riferimento per la musica dal vivo in tutta Italia e che andrĂ in scena quest’anno a Parco il Prato dall’8 al 13 luglio. Viene presentato oggi il cast completo con oltre 50 artisti tra live e dj set, con una proposta artistica sempre eclettica, contemporanea e di qualitĂ . Un’edizione speciale, che prenderĂ il via con un omaggio corale a Paolo BenvegnĂą, artista profondamente legato alla cittĂ di Arezzo, con la partecipazione di colleghi, amici e compagni di palco. 🔗 Leggi su Lanazione.it