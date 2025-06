Memorial Buccolini Si assegnano i trofei per Giovanissimi e Allievi

Il Memorial Buccolini torna protagonista con la sua quinta edizione, un momento imperdibile per il calcio giovanile. Tra serate di emozioni e sfide all’ultimo goal, allo stadio "Capponi" di Treia si assegnano i trofei per i giovani talenti delle categorie Giovanissimi e Allievi. Questa sera e domani, tra derby e rivalità , si decideranno i nuovi campioni: chi alzerà il trofeo più ambito? Rimanete con noi per scoprire il finale di questa emozionante rassegna!

Serate da Albo d'oro nella quinta edizione del Memorial "Buccolini", il torneo organizzato dalla Treiese. Tra stasera e domani infatti allo stadio "Capponi" di Treia si eleggeranno i nuovi campioni della rassegna di calcio giovanile. Saranno Treiese-Cingolana San Francesco per i Giovanissimi e Moglianese-Portorecanati per gli Allievi le due finalissime. Oggi alle 21 l'ultimo atto dei Giovanissimi, un derby con la Treiese che proverĂ a difendere il titolo che vince da due anni di fila al cospetto di una Cingolana SF che ha primeggiato sia nel 2021 che l'anno scorso tra gli Allievi. Il big match vede i rossoblĂą di casa come l'unico team ancora imbattuto, nei quarti hanno infatti superato 5-0 la Sangiustese per poi vincere un'equilibratissima semifinale contro la rivelazione Union Calcio per 4-3.

MEMORIAL BUCCOLINI - IL RIASSUNTO DELLA FASE FINALE Ieri sono terminate le semifinali del nostro V Memorial “Franco Buccolini” per Allievi e Giovanissimi. Andiamo a scoprire quello che è successo, con le qualificate alle finalissime e le date delle Vai su Facebook

