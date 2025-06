Memento di teen wolf | il ricordo dell’episodio pilota che l’attore porta ai primi giorni di riprese

Memento di Teen Wolf: il ricordo dell’episodio pilota che Dylan O’Brien porta con sé dall’inizio delle riprese. Il suo simbolo di fortuna? Un maglione speciale, diventato un vero e proprio talismano portafortuna. In un mondo in cui le tradizioni personali accompagnano gli attori lungo tutta la carriera, questo gesto segna un legame profondo con le sue radici e il suo successo, ricordandoci quanto i piccoli oggetti possano diventare simboli di fortuna e ispirazione. Nel suo caso, questo maglione rappresenta molto più di un semplice capo di abbigliamento.

