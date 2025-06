Melzo rock’n’roll e blues Vintage Roots Festival | tuffo nel mito americano

Melzo si prepara a vivete un viaggio nel cuore dell'America con il Rock8217n8217Roll e Blues Vintage Roots Festival, un'esperienza che va oltre i generi musicali, celebrando le radici profonde di questa musica senza tempo. Tra auto d’epoca, atmosfere d’altri tempi e emozioni autentiche, la città si anima in un fermento di passione e cultura. I motori rombano, si parte stasera: preparatevi a immergervi in un mondo di musica, storia e stile.

"Non è un festival “solo” rock’n roll, o solo blues, o jazz. È il festival "Roots", delle radici di questa grande musica. Siamo pronti: sarà una straordinaria edizione". Il patron Davide Bianchi davanti al Comune con una Buick Century del 1956, il centro storico di Melzo in fermento. In aula consiliare gli assessori alla Cultura e agli Eventi Diana Marangoni e Emidio De Cunto e lo staff, al lavoro da mesi. I motori rombano si parte stasera: al via il Vintage Roots Festival, il borgo trivulzio pronto a balzare negli anni ‘40, ‘50 e ‘60: quelli della grande black music, delle scatenate esibizioni in pista, delle gonne a ruota, delle auto ruggenti, della leggerezza e del colore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Melzo, rock’n’roll e blues. Vintage Roots Festival: tuffo nel mito americano

Sabato 28 Giugno sarà una nottata di Back to back! I djs della dodicesima edizione del Vintage Roots Festival #12 si alterneranno in console, disco dopo disco fino all'alba! Preparatevi a riempire la pista e farvi travolgere da un'ondata di musica..vinil only! Vai su Facebook

