Meloni in abito celeste alla prima giornata del Consiglio Europeo a Bruxelles

Il primo giorno del Consiglio europeo a Bruxelles si apre con un tocco di eleganza e determinazione: la Presidente Giorgia Meloni, in un sofisticato abito celeste, cattura l’attenzione e segna il tono di un vertice ricco di sfide e opportunità. La sua presenza rafforza il ruolo centrale dell’Italia in questa importante cornice continentale, lasciando il segno fin dal primo sguardo. È un inizio che promette risultati all’altezza delle aspettative.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 giugno 2025 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva con un abito celeste al Consiglio europeo del 26 e 27 giugno. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

