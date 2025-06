meloni dal governo impegno straordinario contro le droghe

In occasione della Giornata mondiale contro le droghe, il governo si impegna a diffondere un messaggio di speranza e rinascita. La lotta alla droga è una priorità , perché nessuno deve perdere la dignità e il futuro a causa di questa piaga. Con determinazione e solidarietà , intendiamo invertire il corso e ridare speranza a chi si trova nel tunnel dell’ addiction, dimostrando che la rinascita è possibile per tutti.

"La droga distrugge la vita, e rende schiavi e succubi. La dipendenza non ha l'ultima parola, e chi è caduto può ritrovare la speranza. Non intendiamo rassegnarci all'indifferenza, e faremo tutto ciò che è necessario per restituire dignitĂ e futuro a chi è caduto nell'abisso della droga." Sono alcuni dei messaggi fondamentali che intendiamo ribadire oggi, in occasione della Giornata mondiale contro le droghe istituita dalle Nazioni Unite. Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Questo governo ha messo in campo un impegno straordinario per combattere la droga e prevenire le dipendenze, accompagnando questo sforzo da un investimento record in termini economici, pari a circa 165 milioni di euro, circa il doppio di quanto disponibile negli anni precedenti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net