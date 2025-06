Meloni al Consiglio Europeo Polemiche su spese militari

A Bruxelles, tra dialoghi e divergenze, Giorgia Meloni si trova al centro di un acceso dibattito sulle spese militari, simbolo delle tensioni tra unità e diffidenza tra i leader europei. Con il Consiglio europeo in corso, la premier italiana si confronta con le sfide di una politica di difesa sempre più cruciale per il futuro del continente. Riuscirà l’Italia a farsi ascoltare in questa emergente arena di potere?

Oggi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tra i 27 leader che a Bruxelles partecipano al Consiglio europeo. Mentre la politica si divide sul tema del riarmo Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.

Le roboanti dichiarazioni alla Camera di Meloni finiscono in Rutte. Appena due giorni fa, la presidente del consiglio Meloni alla Camera rivendicava la importanza di portare la spesa per le armi al 5% del Pil per garantire all’Europa e all’Italia l’indipendenza d Vai su Facebook

Meloni al Consiglio Europeo, la diretta. Riunione coordinamento su migranti - La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, è arrivata all'Europa Building per partecipare al Consiglio europeo.