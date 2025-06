Meldola ricevuta in municipio la neo ' Maestra del lavoro' Morena Minotti

Durante la seduta del Consiglio Comunale di Meldola, il sindaco Roberto Cavallucci ha celebrato con orgoglio Morena Minotti, cittadina meldolese insignita della prestigiosa 'Stella al merito del lavoro'. Un riconoscimento che testimonia l'impegno e la dedizione di una professionista che rappresenta un esempio di eccellenza sul territorio. La premiazione sottolinea come il valore del lavoro e della passione possano essere fonte di ispirazione per tutta la comunità .

Durante la seduta del Consiglio Comunale di Meldola, svoltasi venerdì scorso, il sindaco Roberto Cavallucci ha voluto rendere omaggio a Morena Minotti, cittadina meldolese insignita quest’anno della prestigiosa 'Stella al merito del lavoro'. L’onorificenza, conferita dal Presidente della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: meldola - lavoro - morena - minotti

Meldola, ricevuta in municipio la neo 'Maestra del lavoro' Morena Minotti; Primo maggio, il riconoscimento per chi si è distinto sul lavoro: stella al merito per sei donne.