Medioriente | Papa su territori si abbatte violenza diabolica mai vista

In un contesto globale segnato da conflitti sempre più devastanti, il Medio Oriente si trova di fronte a una violenza senza precedenti che scuote le fondamenta delle comunità cristiane orientali. La Chiesa e il Papa alzano la voce contro questa ondata di barbarie, ricordando l'importanza della pace e della solidarietà tra tradizioni diverse. È un momento cruciale che richiede un impegno condiviso per preservare il patrimonio spirituale e umano di queste terre.

Città del Vaticano (Vaticano), 26 giu. (LaPresse) – “La storia delle Chiese cattoliche orientali è stata spesso segnata dalla violenza subita; purtroppo non sono mancate sopraffazioni e incomprensioni pure all’interno della stessa compagine cattolica, incapace di riconoscere e apprezzare il valore di tradizioni diverse da quella occidentale. Ma oggi la violenza bellica sembra abbattersi sui territori dell’Oriente cristiano con una veemenza diabolica mai vista prima”. Lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo in udienza i partecipanti all’Assemblea Plenaria della Riunione delle Opere per l’Aiuto alle Chiese Orientali (Roaco). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Papa, su territori si abbatte violenza diabolica mai vista

