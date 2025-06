Medioriente | Netanyahu vittoria contro Iran apre opportunità di pace

Lasciare sfumare, ma cogliere con determinazione. La recente vittoria di Netanyahu contro l’Iran rappresenta un passo cruciale verso la stabilità e la pace nella regione, offrendo nuove speranze per un dialogo più aperto e collaborativo. In un momento di tensioni crescenti, questa occasione potrebbe segnare una svolta decisiva per un futuro di pace duratura e di progresso condiviso.

Milano, 26 giu. (LaPresse) – Il primo ministro d’Israele Benjamin Netanyahu ha affermato: “Abbiamo combattuto strenuamente contro l’Iran e abbiamo ottenuto una grande vittoria. Questa vittoria apre l’opportunità di una drastica espansione degli accordi di pace. Stiamo lavorando con impegno su questo”. Lo riporta Ynet. “Oltre al rilascio dei nostri ostaggi e alla sconfitta di Hamas, si apre qui una finestra di opportunità che non dobbiamo perdere”, ha aggiunto, “non dobbiamo sprecare nemmeno un giorno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Netanyahu, vittoria contro Iran apre opportunità di pace

