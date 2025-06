Medioriente | media Israele sospende consegna aiuti a Gaza

In un quadro di crescente tensione nel Medio Oriente, Israele ha deciso di sospendere le consegne di aiuti a Gaza, una mossa che rischia di aggravare ulteriormente la crisi umanitaria nella regione. La decisione, annunciata poco dopo l'ordine di Netanyahu di pianificare misure per impedire a Hamas di sottrarre gli aiuti, segna un punto di svolta nelle dinamiche di un conflitto sempre più complesso e delicato. Ma quali sono le implicazioni di questa scelta?

Milano, 26 giu. (LaPresse) – Israele ha sospeso le consegne di aiuti a Gaza. È quanto riporta la tv israeliana Channel 12, citando una funzionario israeliano. La notizia giunge poco dopo che l’ufficio di Benjamin Netanyahu ha annunciato che il primo ministro israeliano ha ordinato all’esercito di presentare entro 2 giorni un piano per impedire a Hamas di sottrarre gli aiuti umanitari e, secondo la fonte, la sospensione delle consegne di aiuti rimarrà in vigore fino a quando l’Idf non presenterà il suo piano. Il funzionario israeliano citato da Channel 12 riporta che la dichiarazione dell’ufficio del primo ministro è stata rilasciata dopo che il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, ha minacciato di dimettersi dal governo se non fossero state prese misure immediate per impedire che gli aiuti raggiungessero Hamas. 🔗 Leggi su Lapresse.it