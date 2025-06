Mediolanum Padel Cup le donne in campo | la coppia Marchetti-Las Haras apre il main drew

La Mediolanum Padel Cup di Palermo si prepara a un weekend ricco di emozioni e grandi sfide femminili, con le star nazionali e internazionali pronte ad accendere il campo. Tra le protagoniste, le "sorelle d’Italia" hanno già lasciato il segno, ma il torneo promette di riservare sorprese anche per gli appassionati di tutto il mondo. La passione per il padel femminile si infiamma: chi conquisterà il podio?

Ci saranno le "sorelle d'Italia", protagoniste degli ultimi Europei e Mondiali. Ma al Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Palermo l'attesa è anche per tante altre stelle del padel al femminile, in campo da venerdì per il via alle fasi cruciali del torneo firmato FIP, Federazione Internazionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

