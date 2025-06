Mediobanca le medie imprese italiane prime per produttività

Le medie imprese italiane brillano sul palcoscenico europeo, prime per produttività e seconde per crescita del fatturato e dell’occupazione. Un risultato che testimonia la forza e il dinamismo di un settore fondamentale per l’economia nazionale. Questi dati, raccolti nel 24/o Rapporto sulle medie imprese di Mediobanca, evidenziano le potenzialità di un tessuto imprenditoriale in continua evoluzione e crescita. Ma cosa significa tutto questo per il futuro del nostro Paese?

Le medie imprese italiane superano le rivali di Germania, Francia e Spagna in termini di produttività e sono seconde a quelle iberiche per crescita del fatturato e dell' occupazione. E' quanto emerge dal 24o Rapporto sulle medie imprese italiane curato dall'Area Studi di Mediobanca in collaborazione con Unioncamere e il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne presentato a Genova. I dati considerati riguardano la crescita registrata nel decennio 2014-2023 delle aziende che nel 2023 hanno realizzato un fatturato compreso tra 19 e 415 milioni di euro, con una forza lavoro compresa tra 50 e 499 dipendenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mediobanca, le medie imprese italiane prime per produttività

In questa notizia si parla di: medie - imprese - italiane - mediobanca

Dalla Regione 8 milioni alle piccole e medie imprese piemontesi - La Giunta regionale del Piemonte lancia una nuova iniziativa da 8 milioni di euro per le piccole e medie imprese, puntando su competitività e sostenibilità.

Domani a Genova è in programma la presentazione del Rapporto annuale sulle medie imprese industriali italiane realizzato da Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e Area Studi Mediobanca. L'appuntamento, che si terrà nella sala Grida del Palazzo della Vai su Facebook

Translate postDomani a Genova è in programma la presentazione del Rapporto annuale sulle #medieimprese industriali italiane realizzato da #Unioncamere, @IstTagliacarne e Area Studi @mediobanca. L'appuntamento, che si terrà nella sala Grida del Pala Vai su X

Mediobanca, le medie imprese italiane prime per produttività; Medie imprese italiane prime in Ue per produttività: lo studio di Mediobanca; Rapporto sulle Medie Imprese Industriali Italiane: giovedì la presentazione a Genova.

Mediobanca, le medie imprese italiane prime per produttività - Le medie imprese italiane superano le rivali di Germania, Francia e Spagna in termini di produttività e sono seconde a quelle iberiche per crescita del fatturato e dell'occupazione. Si legge su ansa.it

Molinari, da pmi 45% dell'export italiano - Presentato a Genova il rapporto sulle medie imprese industriali italiani durante un convegno tenuto nella ... ansa.it scrive