Medie imprese industriali Parma è davanti a tutti in Regione

Le medie imprese industriali di Parma si distinguono nel panorama regionale, posizionandosi in prima linea con 232 aziende, a testimonianza della loro vitalità e capacità competitiva. L’analisi dei dati di bilancio 2023 di Mediobanca rivela un settore in forte crescita, simbolo di innovazione e resilienza. Un risultato che sottolinea l’importanza strategica di queste realtà per l’economia locale e nazionale, e che ci invita a scoprire come continuare a sostenere il loro sviluppo.

L’analisi dei dati di bilancio (elaborazioni Area Studi Mediobanca su dati non consolidati 2023) evidenzia che le medie imprese industriali emiliano-romagnole nel 2023 sono in totale 467 (12,5% del totale nazionale) e totalizzano un fatturato di oltre 25 miliardi di euro, pari al 13,1% del totale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

