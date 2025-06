Medico pedinato e arrestato a Trani per truffa aggravata turni ' fantasma' con il trucco del cartellino

Un caso che scuote la comunità di Trani: un medico locale è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata, per aver abusato del sistema dei turni fantasma, timbrando il cartellino e poi lasciando l’ospedale. Un comportamento che mette in discussione l’integrità del personale sanitario e solleva importanti questioni sulla trasparenza nel settore medico. La vicenda evidenzia come la fiducia debba essere sempre al centro della professione medica.

Un medico di Trani è stato arrestato per truffa aggravata: lasciava l'ospedale durante i turni dopo aver timbrato il cartellino.

Le accuse mosse nei suoi confronti sono truffa aggravata ai danni dello Stato e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, riferite alla registrazione fraudolenta della ...