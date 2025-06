Medicina senza test d’ingresso | come funziona il nuovo semestre aperto le regole per accedere alla graduatoria nazionale e l’aumento dei posti negli atenei per rispondere alla carenza di medici

Nel tentativo di rispondere alla crescente domanda di medici, il governo ha introdotto un innovativo sistema di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria senza più test d’ingresso. Fino al 25 luglio, gli aspiranti studenti possono iscriversi al primo semestre attraverso nuove modalità che puntano a favorire un percorso più inclusivo e rapido. Scopriamo come funziona questa rivoluzione educativa e quali sono le novità per entrare nella graduatoria nazionale.

Fino 25 luglio sarà possibile iscriversi al primo semestre dei corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, secondo le nuove modalità decise dal governo, che eliminano il tradizionale test d'ingresso.

