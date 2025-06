Medicina Generale dell’Ospedale di Eboli | donati due televisori al reparto

Un gesto di grande solidarietà che rafforza il legame tra comunità e sanità, dimostrando come piccoli atti possano portare speranza e conforto a chi è in difficoltà. La donazione di questi televisori rappresenta un segno tangibile di attenzione e cura, contribuendo a creare un ambiente più accogliente e umano per tutti i pazienti. Un ringraziamento speciale all’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli per aver reso possibile questo gesto di generosità.

Sono stati donati 2 nuovi televisori al reparto di Medicina Generale dell’Ospedale di Eboli, diretto dal dottor Giuseppe Toriello, grazie all’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli. Un gesto semplice ma significativo, pensato per offrire un momento di conforto e distrazione ai pazienti ricoverati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

