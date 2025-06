Medici ex specializzandi approvata la legge di delegazione europea

Un traguardo significativo si apre per migliaia di medici ex specializzandi, con l’approvazione della legge di delegazione europea 2024 che riconosce ufficialmente la gravità delle violazioni subite negli anni ’80 e ’90. Questa decisione rappresenta un passo concreto verso la giustizia e il risarcimento, aprendo nuove speranze per chi ha atteso troppo a lungo una giusta soluzione. È un momento di svolta che potrebbe cambiare il destino di molti professionisti sanitari.

(Adnkronos) – Passo decisivo verso la giustizia per migliaia di medici specialisti. Con l'approvazione dell'articolo 3 della legge di Delegazione europea 2024 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025) viene ufficialmente riconosciuta la necessità di approfondire le conseguenze di una grave violazione ai danni degli specializzandi degli anni '80 e '90 a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

