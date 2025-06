Medici ex specializzandi approvata la legge di delegazione europea

Una svolta storica per i medici ex specializzandi: con l’approvazione dell’articolo 3 della legge di delegazione europea 2024, si apre un futuro di riconoscimenti e diritti. Mentre si analizzano gli impatti della recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il settore medico si prepara a un cambiamento epocale. Un passo fondamentale verso una giustizia più equa e meritata, che promette di rivoluzionare il panorama delle professioni sanitarie in Italia.

Allo studio gli effetti della storica sentenza della Cgue che ha accolto il ricorso promosso da Consulcesi Roma, 26 giu. (Adnkronos Salute) - Passo decisivo verso la giustizia per migliaia di medici specialisti. Con l'approvazione dell'articolo 3 della legge di Delegazione europea 2024

