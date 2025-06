MediaWorld rilancia il NO IVA fino al 29 giugno e ci sono offerte pazzesche

Se siete appassionati di tecnologia e desiderate approfittare delle occasioni imperdibili, questa è la vostra chance: MediaWorld ha rilanciato il suo popolare sconto NO IVA fino al 29 giugno, offrendo risparmi straordinari su migliaia di prodotti. Non perdere l’opportunità di acquistare dispositivi di ultima generazione a prezzi mai visti prima, perché questa promozione si ripete ormai quasi come una tradizione mensile. Approfittane subito e lasciati sorprendere dalle offerte pazzesche!

È diventata quasi una tradizione ormai, una volta al mese sembra che MediaWorld rilanci la sua offerta di punta che permette spesso di risparmiare molto sulla tecnologia, stiamo parlando dello sconto NO IVA, disponibile su migliaia di prodotti. Si tratta di uno sconto extra, rispetto al prezzo indicato in pagina (a volte già scontato) pari

Il mercato coperto si rilancia. A breve l’inaugurazione di un Mediaworld Smart - Il mercato coperto di via Emilia San Pietro è pronto a riscrivere le regole dello shopping urbano! Con l’imminente apertura del Mediaworld Smart, si segna un passo verso un nuovo concetto di retail: più vicino, più agile e pensato per il consumatore moderno.

Si è svolta sabato 21 Giugno all’Addaura Village e Congressi la prima Assemblea regionale del VI Congresso regionale del PD, cui è risultato eletto il partinicese Calogero Barretta, vicesegretario del Circolo PD di Partinico. In questa prima Assemblea, che ha Vai su Facebook

Volantino MediaWorld al 24 giugno: Red Price si rinnova, ma conviene davvero? - Il nuovo volantino MediaWorld al 24 giugno 2025 torna con Red Price: sconti su smartphone, notebook Apple, smart TV Samsung, Dyson e tanto altro. Come scrive smartworld.it

Da MediaWorld fino al 50% di sconto per i titolari della MW Club - Fino al 30 giugno da MediaWorld ci sono sconti fino al 50% su un'ampia selezione di articoli per i titolari della MW Club, la tessera fedeltà della nota catena di negozi di elettronica ed ... Si legge su hdblog.it