Media i Guardiani confermano stop a rapporti Iran-Aiea

Il Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione iraniano ha appena ratificato la sospensione della cooperazione nucleare con l'Aiea, segnando un capitolo cruciale nelle tensioni internazionali. Questa decisione, presa in risposta agli ultimi eventi e alle accuse rivolte al direttore Rafael Grossi, apre uno scenario incerto per il futuro del programma nucleare iraniano e delle relazioni globali. La situazione resta in evoluzione, lasciando il mondo ad attendere sviluppi imprevedibili.

Il Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione, supremo organo esecutivo dell' Iran, ha ratificato oggi la legge approvata ieri dal Parlamento di Teheran per la sospensione della cooperazione sui programmi nucleari iraniani con l' Aiea, l'agenzia atomica dell'Onu, sullo sfondo dei recenti attacchi d'Israele e delle accuse rivolte dalla Repubblica Islamica al suo capo, l'argentino Rafael Grossi. Lo riporta Iran International, canale vicino all'opposizione iraniana all'estero, citando quanto dichiarato ai media ufficiali da un portavoce dello stesso Consiglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, i Guardiani confermano stop a rapporti Iran-Aiea

In questa notizia si parla di: iran - guardiani - aiea - media

Israele-Iran, Trump: «Abbiamo attaccato tre siti nucleari in Iran. Ora la pace» La super bomba Mop e i missili  I Guardiani della rivoluzione: «È guerra» - Nelle ultime notizie di domenica 22 giugno, il mondo è rimasto col fiato sospeso: gli Stati Uniti hanno attaccato tre siti nucleari in Iran, mentre le tensioni tra Israele e Iran continuano a intensificarsi.

Negli ultimi anni, ha intensificato il suo attivismo, soprattutto in risposta alle proteste popolari in Iran, come quelle del 2022 dopo la morte di #MahsaAmini. Attraverso i social media e interviste, ha sostenuto la lotta per la libertà , cercando di amplificare le voci d Vai su Facebook

"La guerra tra Israele ed Iran/War between Israel and Iran" https://radioradicale.it/scheda/762480/la-guerra-tra-israele-ed-iran-intervista-a-giulio-maria-terzi-di-santagata… Mia intervista per @RadioRadicale "D - A quali condizioni può finire questa guerra? R - Vai su X

Media, i Guardiani confermano stop a rapporti Iran-Aiea; Media, i Guardiani confermano stop a rapporti Iran-Aiea; Nyt: Khamenei ancora nascosto in un bunker. Aiea: Iran obbligato a cooperare - Nyt, Khamenei non si vede da oltre una settimana nonostante il cessate il fuoco.

Media, i Guardiani confermano stop a rapporti Iran-Aiea - Il Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione, supremo organo esecutivo dell' Iran, ha ratificato oggi la legge approvata ieri dal Parlamento di Teheran per la sospensione della cooperazione sui progra ... Lo riporta quotidiano.net

Il Consiglio dei Guardiani dell’Iran ratifica legge per sospendere cooperazione con AIEA - Il Consiglio dei Guardiani dell’Iran ha ratificato un disegno di legge parlamentare che sospenderà la cooperazione del paese con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), ... it.investing.com scrive