Mecca sentenzia | Se contro il City ti presenti con questi di cui tre in condizioni pietose non puoi che subire quell’epilogo…

Edoardo Mecca, tifoso appassionato della Juventus, non ha risparmiato commenti pungenti sulla sconfitta dei bianconeri contro il Manchester City nel Mondiale per Club. Con un tono deciso e schietto, ha sottolineato come presentarsi con alcuni giocatori in condizioni al limite possa solo portare a un epilogo scontato. La sfida tra Italia e Inghilterra si gioca anche così: sul campo e sulla tenuta mentale della squadra.

Mecca ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Manchester City nel Mondiale per Club: le dichiarazioni del noto tifoso. Sul suo profilo X, così Edoardo Mecca  ha parlato della Juve  dopo la netta sconfitta contro il Manchester City nell’ultima giornata del gruppo G del Mondiale per Club, che ha condannato i bianconeri al secondo posto. MECCA – «Se contro il City (con cui c’è già di per sé un dislivello ampio di base) ti presenti con Savona, Kelly, Costa, Kostic, Locatelli-Mckennie a centrocampo e Gonzalez-Vlahovic-Koopmeiners in condizioni pietose non puoi che subire una goleada e perderla già in partenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mecca sentenzia: «Se contro il City ti presenti con questi, di cui tre in condizioni pietose, non puoi che subire quell’epilogo…»