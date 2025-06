Me lo ha chiesto prima di morire L’ultimo desiderio di Alvaro Vitali la moglie con le lacrime agli occhi

Alvaro Vitali, icona indiscussa della comicità italiana e volto affettuosamente riconoscibile di Pierino, ci ha lasciato a 75 anni. La sua vita, tra risate e sfide, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di generazioni. Prima di partire, ha esaudito l’ultimo desiderio della moglie con le lacrime agli occhi, dimostrando che anche nei momenti più difficili, l’amore e la memoria restano eterni.

Alvaro Vitali se n’è andato in silenzio, ma attorno alla sua figura il rumore non è mai cessato. Icona della commedia all’italiana, volto indelebile per intere generazioni cresciute con le espressioni irriverenti di Pierino, ha vissuto una vita tra gli eccessi del successo e la fatica del tempo che passa, fino agli ultimi giorni segnati da una broncopolmonite recidiva che non gli ha lasciato scampo. Aveva 75 anni e, come ha raccontato chi gli è stato accanto, aveva chiesto di tornare a casa, lasciando la clinica dove era ricoverato, quasi sapesse che il suo saluto stava per arrivare. >> “Tu.”. Funerali Alvaro Vitali, ecco chi era quella donna in chiesa: Carlo Verdone sorpreso Nella chiesa di San Pancrazio a Roma, in una cerimonia raccolta ma carica di emozione, è stato celebrato il funerale dell’attore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

