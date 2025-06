Mcm Quintavalla | Fuori luogo parlare di fallimento la società valuti tutte le soluzioni

In un momento di grande incertezza per MCM Quintavalla, è fondamentale valutare tutte le soluzioni possibili anziché parlare di fallimento. La decisione del gruppo cinese Rifa di presentare istanza di fallimento potrebbe avere ripercussioni enormi, ma la solidarietà e il dialogo sono la chiave per superare questa sfida. È importante mantenere la speranza e cercare strade alternative per proteggere il futuro dell’azienda e dei suoi lavoratori.

«L’intenzione del gruppo cinese Rifa, che detiene la proprietà della Mcm di Vigolzone e Roveleto di Cadeo, di presentare istanza di fallimento, se confermata, sarebbe un fatto gravissimo. Sono in stretto contatto con il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, e con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Mcm, Quintavalla: «Fuori luogo parlare di fallimento, la società valuti tutte le soluzioni».

